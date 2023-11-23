Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН

23 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Татьяну Молчан, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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