Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение связям с Организацией исламского сотрудничества

Азербайджан придает особое значение связям с Организацией исламского сотрудничества и выступает за развитие сотрудничества во всех сферах в рамках организации.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении, направленном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым к участникам V Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

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