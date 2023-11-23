https://news.day.az/officialchronicle/1616635.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение связям с Организацией исламского сотрудничества
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение связям с Организацией исламского сотрудничества
Азербайджан придает особое значение связям с Организацией исламского сотрудничества и выступает за развитие сотрудничества во всех сферах в рамках организации.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении, направленном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым к участникам V Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.
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