Президент Ильхам Алиев: Организация исламского сотрудничества всегда осуждала тридцатилетнюю агрессию Армении против Азербайджана
Организация исламского сотрудничества всегда осуждала тридцатилетнюю агрессию и оккупационную политику Армении против Азербайджана, постоянно и последовательно поддерживала правое дело и территориальную целостность Азербайджана как во время Второй карабахской войны, так и в послевоенный период. В связи с этим мы выражаем благодарность государствам-членам Организации исламского сотрудничества.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении, направленном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым к участникам V Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.
Новость обновляется
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре