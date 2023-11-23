Президент Ильхам Алиев: За последние годы в Азербайджане проведены важные работы по цифровизации в социальной сфере

За последние годы в Азербайджане проведены важные работы по цифровизации в социальной сфере.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении, направленном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым к участникам V Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

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