Утвержден план действий в связи с международными коридорами, проходящими по территории Азербайджана

Утвержден "План действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок".

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Новость обновляется

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.