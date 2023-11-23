https://news.day.az/officialchronicle/1616750.html Утвержден план действий в связи с международными коридорами, проходящими по территории Азербайджана - Распоряжение
Утвержден план действий в связи с международными коридорами, проходящими по территории Азербайджана - Распоряжение
Утвержден "План действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок".
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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