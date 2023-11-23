https://news.day.az/officialchronicle/1616763.html Рядом с постом "Красный мост" будет построен новый таможенный терминал
Рядом с постом "Красный мост" будет построен новый таможенный терминал
С целью увеличения пропускной способности пунктов "Красный мост", "Мазымгара", "Самур", "Билясувар","Астара" и "Ширванлы" через государственную границу, а также для обеспечения эффективного проведения пограничного и таможенного контроля, будет улучшена инфраструктура.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым "Плане действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок".
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