Рядом с постом "Красный мост" будет построен новый таможенный терминал

С целью увеличения пропускной способности пунктов "Красный мост", "Мазымгара", "Самур", "Билясувар","Астара" и "Ширванлы" через государственную границу, а также для обеспечения эффективного проведения пограничного и таможенного контроля, будет улучшена инфраструктура.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым "Плане действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок".

Новость обновляется