На границе Азербайджана с Ираном будут построены новые пункты пропуска

На государственной границе Азербайджана с Ираном будут построены новые пункты пропуска.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым "Плане действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок".

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