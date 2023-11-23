https://news.day.az/officialchronicle/1616766.html В Бакинском порту построят 4 дополнительные железнодорожные линии и контейнерный терминал
В Бакинском порту построят 4 дополнительные железнодорожные линии и контейнерный терминал
В результате строительства дополнительных четырех железнодорожных линий и контейнерного терминала на сортировочном пункте на территории Бакинского международного морского торгового порта, будет обеспечена оперативность сортировки грузов.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым "Плане действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок".
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре