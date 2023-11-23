https://news.day.az/officialchronicle/1616767.html В Азербайджане будет сокращено время досмотра поездов
В Азербайджане будет сокращено время досмотра поездов
В Азербайджане будет усилен контроль на пограничных пунктах пропуска и сокращено время досмотра поездов.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым "Плане действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок".
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