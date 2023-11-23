https://news.day.az/officialchronicle/1616773.html Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана
23 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) Армиду Салсию Алишахбану.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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