Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана

23 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) Армиду Салсию Алишахбану.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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