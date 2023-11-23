Президент Пакистана направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Альви направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство,

Сердечно поздравляю правительство и народ Азербайджана с Днем Победы.

Этот знаменательный день напоминает нам о героической борьбе азербайджанского народа за защиту своей Родины. В результате этой стратегической Победы, одержанной благодаря Вашему сильному лидерству, была восстановлена не только территориальная целостность Азербайджанской Республики, но и историческая справедливость. Нынешний праздник имеет особое значение, поскольку Азербайджан восстановил полный контроль над своей законной территорией - Карабахом.

Пакистан и впредь будет оказывать постоянную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Пусть эта Победа сделает необратимыми мир, стабильность, развитие и процветание в регионе!

Надеюсь на совместную работу с Вами по укреплению наших уже многие годы развивающихся по восходящей братских отношений посредством многопланового сотрудничества, с учетом проведенных в последнее время встреч на высшем уровне и контактов между народами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее почтение к Вам", - говорится в письме.