Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии

23 ноября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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