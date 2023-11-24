https://news.day.az/officialchronicle/1616873.html Президент Ильхам Алиев принял генсека Совета сотрудничества стран Персидского залива - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял генсека Совета сотрудничества стран Персидского залива - ФОТО
24 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасима Мухаммада аль-Будайви.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре