Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

24 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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