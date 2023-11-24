https://news.day.az/officialchronicle/1616934.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым - ФОТО
24 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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