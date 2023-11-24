Президент Ильхам Алиев: Сильная экономика Азербайджана позволяет проводить независимый внешнеполитический курс

Сильная экономика Азербайджана позволяет проводить независимый внешнеполитический курс.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 ноября во время выступления на Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

Информируя об основных показателях развития Азербайджана за последние двадцать лет, глава государства сказал: "За последние 20 лет валовой внутренний продукт Азербайджана увеличился в 4 раза. Доходы бюджета возросли более чем в 30, а внешнеторговый оборот более чем в 10 раз. Прямой внешний долг Азербайджана в настоящее время составляет примерно 10 процентов валового внутреннего продукта. Валютные резервы в 10 раз превышают прямой внешний государственный долг, уровень бедности сократился примерно с 50 до 5,5 процента".