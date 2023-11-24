Президент Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить вновь Азербайджан в следующем году

В ходе встречи в рамках первого саммита Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вновь посетить Азербайджан в следующем году.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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