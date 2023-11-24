Президент Ильхам Алиев: Творческий центр имени Курмангазы в Физули откроется в следующем году

В настоящее время в Физули строится творческий центр имени Курмангазы, подарок Казахстана, который откроется в следующем году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 ноября во время выступления на Саммите СПЕКА в Баку.

"В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях проводятся широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Мы возводим с нуля новые города и села. На первоначальном этапе планируется восстановление 100 населенных пунктов, в том числе 9 городов и 8 поселков. В рамках программы "Великое возвращение" бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в свои исконные края. До конца 2026 года 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернутся в родные дома.

В августе этого года в городе Физули состоялось открытие подаренной Узбекистаном школы имени Мирзы Улугбека на 960 ученических мест. В настоящее время в Физули строится творческий центр имени Курмангазы, подарок Казахстана, который откроется в следующем году. Еще раз выражаю признательность Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву и Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за эту братскую поддержку", - сказал глава государства.