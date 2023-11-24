https://news.day.az/officialchronicle/1617093.html От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите СПЕКА - ФОТО
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите СПЕКА - ФОТО
24 ноября от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - СПЕКА.
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