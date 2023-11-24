От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите СПЕКА

24 ноября от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - СПЕКА.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.