Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Председателю Президиума Боснии и Герцеговины

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Председателю Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Боснии и Герцеговины.

Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной имеют хорошие традиции. Верю, что наши совместные усилия на пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества во всех сферах и впредь будут способствовать благополучию наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Боснии и Герцеговины - спокойствия и благосостояния", - говорится в поздравительном письме главы государства.