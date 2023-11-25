Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Председателю Президиума Боснии и Герцеговины
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Председателю Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Председатель,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Боснии и Герцеговины.
Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной имеют хорошие традиции. Верю, что наши совместные усилия на пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества во всех сферах и впредь будут способствовать благополучию наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Боснии и Герцеговины - спокойствия и благосостояния", - говорится в поздравительном письме главы государства.
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