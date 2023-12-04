https://news.day.az/officialchronicle/1619206.html Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум, подписанный с Китаем
Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум, подписанный с Китаем
Президент Ильхам Алиев подписал Указ "Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании в области энергетики между министерством энергетики Азербайджанской Республики и Национальной энергетической администрацией Китайской Народной Республики".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утвержден "Меморандум о взаимопонимании в области энергетики между министерством энергетики Азербайджанской Республики и Национальной энергетической администрацией Китайской Народной Республики", подписанный 17 октября 2023 года в Пекине.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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