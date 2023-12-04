https://news.day.az/officialchronicle/1619207.html В Азербайджане изменен список должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы в судах - Указ
В Азербайджане изменен список должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы в судах - Указ
В Азербайджане внесены изменения в "Список должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных проступках, рассматриваемых районными (городскими) судами".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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