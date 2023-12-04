В Азербайджане изменен список должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы в судах

В Азербайджане внесены изменения в "Список должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных проступках, рассматриваемых районными (городскими) судами".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.