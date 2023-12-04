Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в обсуждениях по изменению климата в рамках COP-28 в Дубае

4 декабря в рамках COP-28 в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) под эгидой председателя Всеобщего союза женщин шейхи Фатимы Бинт Мубарак было организовано панельное заседание на тему "Женщины возглавляют прогресс: Вода и Цели устойчивого развития".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заседании, организованном ООН, Всеобщим союзом женщин и Швейцарской ассоциацией женщин и расширения прав и возможностей, приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Мариам Альмхейри.

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