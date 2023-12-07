Внесены изменения в устав Агентства наземного транспорта Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Устав Агентства наземного транспорта Азербайджана".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, в пункте 5.1 "Устава Агентства наземного транспорта Азербайджана" число "5 642 390 (пять миллионов шестьсот сорок две тысячи триста девяносто)" заменено числом "245 157 852,36 (двести сорок пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят два маната тридцать шесть гяпиков)".