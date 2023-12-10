https://news.day.az/officialchronicle/1620943.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Сербию
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Сербию
10 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Республики Сербия Александара Вучича прибыл с рабочим визитом в Сербию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту "Константин Великий" города Ниш в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева встретили заместитель премьер-министра Сербии, министр финансов Синиша Мали и другие официальные лица.
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