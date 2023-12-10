Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Сербию

10 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Республики Сербия Александара Вучича прибыл с рабочим визитом в Сербию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту "Константин Великий" города Ниш в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встретили заместитель премьер-министра Сербии, министр финансов Синиша Мали и другие официальные лица.