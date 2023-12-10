https://news.day.az/officialchronicle/1620957.html Президент Ильхам Алиев: Сербско-азербайджанские связи развиваются стремительно и динамично
Президент Ильхам Алиев: Сербско-азербайджанские связи развиваются стремительно и динамично
Сербско-азербайджанские связи развиваются стремительно и динамично.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности сказал Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.
"Мы - стратегические партнеры, поскольку была подписана декларация о стратегическом партнерстве, и мы демонстрируем свою приверженность этому высокому статусу на словах, в документах и на деле", - сказал глава государства.
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