Президент Ильхам Алиев: В этом году экспорт азербайджанского газа в Европу достигнет примерно 12 миллиардов кубометров

В 2021 году наш экспорт газа в Европу составил чуть более 8 миллиардов кубометров, в этом году он достигнет около 12 миллиардов кубометров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности заявил Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.

Подчеркнув, что это составляет 50 процентов от общего экспорта азербайджанского газа, глава государства сказал: "К 2027 году объем газа, поставляемого в Европу, должен удвоиться, и мы уверенно идем к этой цели".