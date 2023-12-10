https://news.day.az/officialchronicle/1620960.html Президент Ильхам Алиев: В этом году экспорт азербайджанского газа в Европу достигнет примерно 12 миллиардов кубометров
Президент Ильхам Алиев: В этом году экспорт азербайджанского газа в Европу достигнет примерно 12 миллиардов кубометров
В 2021 году наш экспорт газа в Европу составил чуть более 8 миллиардов кубометров, в этом году он достигнет около 12 миллиардов кубометров.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности заявил Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.
Подчеркнув, что это составляет 50 процентов от общего экспорта азербайджанского газа, глава государства сказал: "К 2027 году объем газа, поставляемого в Европу, должен удвоиться, и мы уверенно идем к этой цели".
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