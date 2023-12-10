Президент Ильхам Алиев: Инициированные и реализованные нами проекты в значительной степени изменили энергетическую карту Евразии

Энергетическая стратегия Азербайджана в целом успешно реализуется. Инициированные и реализованные нами проекты в значительной степени изменили энергетическую карту Евразии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности заявил Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.

"Нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса сегодня доставляют азербайджанскую нефть на средиземнорский и черноморский рынки. Южный газовый коридор - это крупный инфраструктурный проект протяженностью 3500 километров, который вносит огромный вклад в энергетическую безопасность Европы", - отметил глава государства.