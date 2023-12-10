https://news.day.az/officialchronicle/1620964.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер, всегда верный традициям дружбы
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер, всегда верный традициям дружбы
Азербайджан, в подлинном смысле этого слова, надежный партнер, всегда верен традициям дружбы и высоко ценит дружбу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности сказал Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.
"Именно построенные на дружбе, взаимопонимании и стратегическом партнерстве связи обеспечивают интересы многих стран. Сотрудничество в газовой сфере в то же время создает прочную основу для широкомасштабного регионального сотрудничества", - добавил глава государства.
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