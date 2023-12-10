https://news.day.az/officialchronicle/1620965.html Президент Ильхам Алиев в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
Президент Ильхам Алиев в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария проинформировал о будущих планах нашей страны в энергетической сфере.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства в этой связи сказал: "В наших будущих планах, конечно же, дальнейшее расширение географии поставок газа, выход в будущем на рынки новых стран посредством новых интерконнекторов на европейском пространстве. И наша главная цель связана с возобновляемыми видами энергии. Азербайджан подписал соглашения и меморандумы о взаимопонимании с инвесторами по созданию возобновляемых видов энергии мощностью 10 гигаватт".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре