Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Болгарии совершить визит в Азербайджан

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев пригласил Президента Болгарии Румена Радева совершить визит в Азербайджан.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в ходе встречи с Президентом Руменом Радевым один на один.

Приглашение было с благодарностью принято.