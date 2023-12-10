https://news.day.az/officialchronicle/1620989.html Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Болгарии совершить визит в Азербайджан
Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Болгарии совершить визит в Азербайджан
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев пригласил Президента Болгарии Румена Радева совершить визит в Азербайджан.
Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в ходе встречи с Президентом Руменом Радевым один на один.
Приглашение было с благодарностью принято.
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