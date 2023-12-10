https://news.day.az/officialchronicle/1620996.html Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Сербии Александаром Вучичем один на один - ФОТО
Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Сербии Александаром Вучичем один на один - ФОТО
10 декабря в сербском городе Ниш состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Сербия Александаром Вучичем один на один.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре