Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Сербии Александаром Вучичем один на один

10 декабря в сербском городе Ниш состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Сербия Александаром Вучичем один на один.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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