https://news.day.az/officialchronicle/1621002.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Александаром Вучичем в расширенном составе в ходе совместного обеда
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Александаром Вучичем в расширенном составе в ходе совместного обеда
10 декабря в сербском городе Ниш состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Сербия Александаром Вучичем в расширенном составе в ходе совместного обеда.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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