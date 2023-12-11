Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Грузии

11 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подчеркнул успешное развитие двусторонних дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Грузией во всех сферах.

Глава государства отметил роль своих регулярных встреч с премьер-министром Грузии, в том числе встречи с Ираклием Гарибашвили в качестве почетного гостя по приглашению Президента Азербайджана на саммите СПЕКА, проведенном в Баку, в укреплении наших связей.

Коснувшись важности совместных проектов, реализуемых нашими странами, Президент Ильхам Алиев оценил их как важный фактор в более широком регионе - на евразийском пространстве, и выразил уверенность, что наши совместные инициативы и впредь будут успешно реализовываться. Отметив важный вклад и межпарламентского сотрудничества в развитие наших отношений, глава государства сказал, что это создало необходимую правовую основу для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит Шалвы Папуашвили в Азербайджан будет способствовать успешному развитию наших связей.

Выразив благодарность за добрые слова, председатель парламента Грузии с удовлетворением вспомнил визит в нашу страну в связи с участием в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева в мае этого года. Отметив мудрое руководство великого лидера Азербайджаном в очень сложный период, Шалва Папуашвили сказал, что общенациональный лидер Гейдар Алиев и бывший Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе сыграли исключительную роль в установлении наших отношений.

Подчеркнув важность проектов, реализуемых нашими странами, гость сказал, что они служат благополучию наших народов и миру в регионе. Отметив успешное развитие наших двусторонних дружественных отношений, он коснулся роли в этом взаимных визитов, осуществляемых на различных уровнях.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества в области энергетики, транспорта и культуры.