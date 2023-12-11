На капитальный ремонт автомобильной дороги в Ярдымлинском районе выделено 1,7 миллионов манатов

На капитальный ремонт автомобильной дороги Масаллы‒Ярдымлы (44 км)‒Сырыг‒Афчадулан‒Хоравар‒Янгёвюл‒Зангела‒Варов‒Кечялякяран Ярдымлинского района выделено 1,7 миллионов манатов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.