https://news.day.az/officialchronicle/1621129.html На капитальный ремонт автомобильной дороги в Ярдымлинском районе выделено 1,7 миллионов манатов - Распоряжение
На капитальный ремонт автомобильной дороги в Ярдымлинском районе выделено 1,7 миллионов манатов - Распоряжение
На капитальный ремонт автомобильной дороги Масаллы‒Ярдымлы (44 км)‒Сырыг‒Афчадулан‒Хоравар‒Янгёвюл‒Зангела‒Варов‒Кечялякяран Ярдымлинского района выделено 1,7 миллионов манатов.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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