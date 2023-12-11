На капитальный ремонт автомобильных дорог в Гарадагском районе Баку выделено 400 тысяч манатов

На капитальный ремонт автомобильных дорог в Гарадагском районе города Баку Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 400 тысяч манатов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.