https://news.day.az/officialchronicle/1621398.html Ильхам Алиев выдвинут кандидатом на внеочередных президентских выборах от партии "Ени Азербайджан"
Ильхам Алиев выдвинут кандидатом на внеочередных президентских выборах от партии "Ени Азербайджан"
Кандидатом от партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на внеочередных президентских выборах станет Ильхам Алиев.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата Тахир Будагов.
Новость обновялется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре