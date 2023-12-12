100 лет бессмертия

Автор: Пярвин Мирзазаде

12 декабря 2023 года исполняется 20 лет со дня кончины выдающегося государственного деятеля мирового масштаба, общенационального лидера азербайджанского народа, Президента Азербайджанской Республики 1993-2003 годов, Гейдара Алирза оглы Алиева. Наверное, про личность Гейдара Алиева и его деятельность на различных государственных постах, которые он занимал на протяжении более 60 лет, можно написать тысячи томов исследований и создать сотни телевизионных передач. Но азербайджанский народ будет вечно хранить память об этом выдающемся человеке в своих сердцах в благодарность за то, что он является основоположником современной азербайджанской государственности.

Именно Гейдару Алиеву, который был призван во власть по воле народа, в июне 1993 года удалось спасти Азербайджан на заре независимости от внутриполитического хаоса гражданской войны, развала и исчезновения с политической карты мира. Под руководством Гейдара Алиева Азербайджан за короткое время сумел встать на ноги, оправиться от горечи поражения в Первой Карабахской войне и перейти к новому этапу своего развития - строительству нового, современного Азербайджанского государства, вскоре занявшего свое достойное место в мировом сообществе.

Теперь по прошествии многих лет и победы во Второй Карабахской войне, азербайджанский народ еще лучше стал осознавать, что сделал тогда единственно правильный выбор, пригласив Гейдара Алиева взять в руки штурвал государственного управления в самое тяжелое для страны время, когда Азербайджан подвергся агрессии со стороны Армении, потерял почти 20% территории и находился на грани потери государственности, в условиях острого внутриполитического кризиса.

Приход Гейдара Алиева к власти ознаменовался тем, что благодаря его железной воле и громадному политическому опыту, в Азербайджане был положен конец всем проявлениям анархии, партизанщины, дешевого популизма. С первых же дней после того, как Гейдар Алиев стал главой государства, начался период созидания и создания действенных современных органов власти независимого Азербайджана. Под руководством Гейдара Алиева была создана современная азербайджанская армия, в 1995 году была принята первая Конституция независимой Азербайджанской Республики, начала осуществляться грандиозная нефтяная стратегия, которая превратила Азербайджан в важный энергетический центр мировой экономики и в транзитный узел для доставки энергоресурсов Каспийского моря на европейские и мировые рынки.

Особо следует отметить великолепную мастерскую дипломатию Гейдара Алиева, которую он осуществлял во имя главной цели своей жизни - укреплению независимости и восстановлению территориальной целостности Азербайджана. Общенациональный лидер всегда придавал особое значение развитию двусторонних и многосторонних связей Азербайджана с зарубежными странами и международными организациями. Развивая эти отношения, Гейдар Алиев исходил из того, что решение карабахского конфликта возможно при условии, что международное сообщество не только должно признать правоту позиции Азербайджана, которая была построена им на принципах международного права и уважении устава ООН, ОБСЕ и других уважаемых организаций, но и принудить Армению выполнить обязательные к исполнению решения международных организаций.

Не секрет, что при личном участии Гейдара Алиева были приняты важные основополагающие решения на Саммитах ОБСЕ в Будапеште в 1994 году и в Лиссабоне в 1996 году, принятые после тяжелой и искусной дипломатической борьбы, в которой защищая национальные интересы Азербайджана, он проявил себя как великий дипломат и искусный политик современности, способный при необходимости быть твердым как сталь и не поддаваться никакому давлению со стороны сильных мира сего.

Эти документы послужили основой для будущей победы Азербайджана во Второй Карабахской войне и окончательного решения карабахского конфликта, достигнутые комбинированным военно-политическим методом, впервые в новейшей истории.

Президент Ильхам Алиев выполнил заветы общенационального лидера Гейдара Алиева - раз и навсегда решил вопрос, восстановил территориальную целостность Азербайджана, изгнав армянские оккупационные войска со всех захваченных азербайджанских территорий.

Принятые в 1993-1994 годах 4 резолюции СБ ООН вообще не оставляли армянской стороне шансов на продолжение оккупации. Неслучайно даже недруги Азербайджана признают, что после 1996 года у Армении не осталось никакой возможности добиться признания армянскими оккупированные территории Карабахского региона, так как международное сообщество четко и конкретно определило, что эти территории являются неотъемлемой частью Азербайджана и проживающее там армянское население может рассчитывать лишь на автономию.

К сожалению, армянская сторона тогда под различными предлогами уклонилась от выполнения решения этих уважаемых международных организаций и, приняв позу мнимого "победителя", продолжала вилять хвостом, надеясь, что зарубежные покровители Армении сумеют вынудить руководство Азербайджана пойти на уступки ради призрачного мира. Но ни общенациональный лидер Гейдар Алиев, ни Президент Ильхам Алиев ни на йоту не поддались этому давлению и всегда до конца отстаивали национальные интересы азербайджанского народа, защищая территориальную целостность и независимость Азербайджана.

Результатом этой политики явилось то, что доблестная азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева не только положила конец оккупации и кровавому долголетнему конфликту, но и доказала всему миру, что современный Азербайджан, детище Гейдара Алиева, по праву является одним из лидеров мирового сообщества, с позицией и мнением которого считаются ведущие страны мира.

Сегодня, вспоминая общенационального лидера Гейдара Алиева, мы еще раз склоняем голову перед его светлой памятью и гордимся, что у азербайджанского народа был такой великий лидер, который передал эстафету руководства Азербайджаном Президенту Ильхаму Алиеву, ведущему наш народ к новым победам и достижениям.