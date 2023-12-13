https://news.day.az/officialchronicle/1621761.html Внесены изменения в Положение о централизованной электронной информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана - Указ
Внесены изменения в Положение о централизованной электронной информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана - Указ
Внесены изменения в "Положение о централизованной электронной информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики".
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Новость обновляется
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре