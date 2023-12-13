Внесены изменения в Положение о централизованной электронной информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана

Внесены изменения в "Положение о централизованной электронной информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.