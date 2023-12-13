В Азербайджане количество наркотических средств ниже значительного количества даст основание для привлечения лица к административной ответственности.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в поправке к закону "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", утвержденной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

С полным текстом поправки можно ознакомиться по ссылке.

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