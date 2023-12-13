https://news.day.az/officialchronicle/1621792.html В Азербайджане количество наркотических средств ниже значительного количества даст основание для привлечения лица к административной ответственности
В Азербайджане количество наркотических средств ниже значительного количества даст основание для привлечения лица к административной ответственности
В Азербайджане количество наркотических средств ниже значительного количества даст основание для привлечения лица к административной ответственности.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в поправке к закону "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", утвержденной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
С полным текстом поправки можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновялется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре