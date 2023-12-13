В Азербайджане установлены новые списки по количеству наркотиков, дающих основания для привлечения лица к уголовной ответственности

В Азербайджане установлены новые списки наркотических средств и психотропных веществ в значительных, крупных и особо крупных количествах, дающие основания для привлечения лица к уголовной ответственности.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к закону "Об утверждении перечней и дозы наркотиков и психотропных веществ, а также крупной партии, достаточных для привлечения лица к уголовной ответственности", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

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