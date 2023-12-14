https://news.day.az/officialchronicle/1622021.html Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Турции
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Турции
14 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече было подчеркнуто успешное развитие дружеских и братских отношений между нашими странами во всех сферах.
Было отмечено, что взаимные визиты и контакты на уровне глав государств и других уровнях внесли вклад в дело укрепления нашего сотрудничества.
В ходе беседы была выражена уверенность в том, что наши отношения и дальше будут укрепляться по всем направлениям, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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