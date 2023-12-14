В Азербайджане создаются 3 военных колледжа специального назначения

Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах по содействию обучению молодежи в военной сфере.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, Кабинету министров Азербайджанской Республики в целях подготовки профессионального прапорщического состава поручено в трехмесячный срок создать в городах Баку, Гянджа и Нахчыванской Автономной Республике три военных колледжа специального назначения (далее - военный колледж) при Национальном университете обороны, входящем в структуру министерства обороны Азербайджанской Республики, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.