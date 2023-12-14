На капитальный ремонт автомобильных дорог в Хазарском районе выделено 500 тысяч манатов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.