https://news.day.az/officialchronicle/1622071.html На капитальный ремонт автомобильных дорог в Хазарском районе выделено 500 тысяч манатов - Распоряжение
На капитальный ремонт автомобильных дорог в Хазарском районе выделено 500 тысяч манатов - Распоряжение
На капитальный ремонт автомобильных дорог в Хазарском районе выделено 500 тысяч манатов.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Новость обновляется
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре