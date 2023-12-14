Для обучающихся в военных школах Азербайджана установлена ​​единовременная выплата

Учреждена единовременная выплата в размере 500 манатов для курсантов, зачисленных на уровень бакалавриата высшего учебного заведения, подведомственного Национальному университету обороны, входящего в структуру министерства обороны Азербайджанской Республики, в том числе на подготовительный курс уровня бакалавриата, и военные колледжи, и 300 манатов для курсантов, зачисленных в военные лицеи, начиная с 2024-2025 учебного года.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе о мерах по поощрению обучения молодежи в военной сфере.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.