https://news.day.az/officialchronicle/1622293.html Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам XVI съезда учителей Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам XVI съезда учителей Азербайджана
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение к участникам XVI съезда учителей Азербайджана, посвященного 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, текст обращения зачитала заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева.
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