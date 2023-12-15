https://news.day.az/officialchronicle/1622302.html Президент Ильхам Алиев: Карабахский университет очень скоро возродит исторически существующую образовательную среду в регионе
Президент Ильхам Алиев: Карабахский университет очень скоро возродит исторически существующую образовательную среду в регионе
Карабахский университет очень скоро возродит исторически существующую образовательную среду в регионе.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном к участникам XVI съезда учителей Азербайджана, который стартовал сегодня в Баку.
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