Президент Ильхам Алиев присвоил высшие звания сотрудникам МЧС Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики высших военных и высших специальных званий.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, высшие воинские и высшие специальные звания были присвоены следующим сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики:

Генерал-майору Этибару Расул оглы Исмайлову - высшее воинское звание "генерал-лейтенант", полковнику Шахину Эййуб оглы Мирзаеву - высшее воинское звание "генерал-майор", а также полковникам внутренней службы Агшину Бёюкага оглы Казымову и Асифу Эльтуфат оглы Мамедли - высшее специальное звание "генерал-майор внутренней службы".