Президент Ильхам Алиев: Верю, что наши учителя и впредь приложат все усилия во имя воспитания молодого поколения в духе привязанности к идеологии азербайджанства

Верю, что наши самоотверженные учителя, приложившие неоценимый труд для формирования отважных и героических сынов, подаривших нашему народу радость Победы, и впредь будут давать прекрасные знания молодому поколению, приложат все усилия во имя воспитания его в духе привязанности к национально-духовным ценностям и идеологии азербайджанства.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном к участникам XVI съезда учителей Азербайджана, который стартовал сегодня в Баку.

"Существенный вклад в процесс подготовки конкурентоспособного человеческого капитала вносит то, что система образования Азербайджана базируется на прогрессивных международных стандартах. Наше государство оказывает всю необходимую поддержку нашей талантливой молодежи для обучения в известных высших учебных заведениях зарубежных стран.

Сразу после нашей блестящей победы в Отечественной войне на наших освобожденных территориях начали функционировать школы, построенные по самым современным стандартам. В этих школах учатся достойные граждане нашего будущего. Недавно созданный Карабахский университет, несомненно, в скором времени оживит образовательную среду, исторически существовавшую в регионе.

Уверен, что ваше высшее собрание, проведя полный анализ минувшего периода, в условиях обстоятельных дискуссий примет важные решения для достижения стратегических целей в сфере образования и выполнения задач, намеченных в I Государственной программе Великого возвращения, тесно сплотит интеллектуальный потенциал страны во имя устойчивого развития в сфере образования", - говорится в обращении.