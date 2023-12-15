Президент Ильхам Алиев: Некоторые политические лидеры во Франции стараются быть больше армянами, чем сами армяне

После антитеррористической операции некоторые страны Запада выдвинули необоснованные обвинения в адрес Азербайджана. Эти обвинения, выдвинутые против нас, не имеют под собой никаких оснований. Потому что Азербайджан, проведя на своей суверенной территории антитеррористическую операцию против сепаратистов и оккупантов, вновь сам обеспечил верховенство международного права и в то же время восстановил свой суверенитет, соблюдая все гуманитарные нормы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 декабря на совещании в связи с проведением в следующем году в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

Отметив, что некоторые западные страны и традиционно Франция не собираются с этим мириться, глава государства сказал: "Хотя уже и международное сообщество видит, что даже Армения смирилась с этой ситуацией, и проведение конференции COP29 еще раз это демонстрирует. Однако некоторые политические лидеры во Франции стараются быть больше армянами, чем сами армяне. Но и им придется смириться с этой ситуацией".